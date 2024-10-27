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27.10.2024, 13:11

Водители стоят в очередях за газом в Актау

Общество 0 2 481 Сергей Кораблев

Проблема с «голубым» топливом в очередной раз коснулась местных автовладельцев.

Кадр видео
Кадр видео

В редакцию Lada.kz обращаются автомобилисты, которые сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках.По их словам, проблемы с голубым топливом начались на этой неделе.

Некоторые АГЗС и вовсе не работают. Там, где имеется газ, водителям приходится стоять в огромных очередях. 

Lada.kz направила запрос в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, автовладельцы жаловались на дефицит сжиженного нефтяного газа на на заправках в сентябре. Чиновники же заверяли, что в регионе имеется достаточно запасов голубого топлива.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Все хуже и хуже, не болып кетти?
27.10.2024, 15:28
fox1167
fox1167
Опять туристы понаехали? Теперь они в машинах не охлаждаются под кондёрами, а греются, потому что в домах нет отопления?
27.10.2024, 11:00
дорожник
дорожник
Всех кто за рулем поздраавляю с Днем Автомбилиста
27.10.2024, 10:32
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