Водители стоят в очередях за газом в Актау

Проблема с «голубым» топливом в очередной раз коснулась местных автовладельцев.

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В редакцию Lada.kz обращаются автомобилисты, которые сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках.По их словам, проблемы с голубым топливом начались на этой неделе.

Некоторые АГЗС и вовсе не работают. Там, где имеется газ, водителям приходится стоять в огромных очередях.

Lada.kz направила запрос в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, автовладельцы жаловались на дефицит сжиженного нефтяного газа на на заправках в сентябре. Чиновники же заверяли, что в регионе имеется достаточно запасов голубого топлива.