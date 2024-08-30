Управление ЖКХ Мангистау: Из-за притока туристов на АГЗС образовались очереди за газом

Основной причиной очередей на газовых заправках города является увеличение числа туристов на автомобилях, заявили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

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В управлении ЖКХ региона прокомментировали ситуацию с нехваткой сжиженного газа в городе.

По данным чиновников, Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа. Ежемесячная потребность региона в топливе составляет 18 тысяч тонн.

В управлении ЖКХ рассказали, что на сегодняшний день (на 3 квартал) в регионе функционируют 462 автогазозаправочные станции. В Актау – 94, Жанаозене – 82, Мунайлы – 116, Мангистау – 60, Тупкараганском районе – 45, Бейнеу – 36, Каракиянском районе – 29 и 4 газосетевые организации: «АДМ ГАЗ», ТОО «TanaGasCom», ТОО «LPG Trade» и ИП «Черипова Ш. В.».

ТОО «ҚазГӨЗ» ежемесячно перерабатывает и производит 16 тысяч тонн сжиженного газа. Оставшиеся две тысячи тонн топлива дополнительно доставляются с ТОО «АНПЗ».

В соответствии с протоколом Министерства энергетики Республики Казахстан объем области на июль 2024 года составил 18000 тонн (от ТОО «ҚазГӨЗ»-16000 тонн, от ТОО «АНПЗ» - 2000 тонн), на август - 18000 тонн (от ТОО «ҚазГӨЗ»-16500 тонн, от ТОО «АНПЗ» - 1500 тонн), в сентябре выделено 18000 тонн (от ТОО «ҚазГӨЗ»-16000 тонн, от ТОО «АНПЗ» - 2000 тонн) сжиженного нефтяного газа. На сегодняшний день в области открыто 142 АГЗС, общий остаточный запас газа составляет 1230 тонн, - сообщили в управлении.

Предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в области составляет 59 тенге за 1 литр, в отдаленных от областного центра районах - 64 тенге за 1 литр.

В целях контроля за реализацией сжиженного газа со стороны местного исполнительного органа и недопущения повышения цен акиматами городов и районов на ежедневной основе проводится мониторинговая работа. Ситуация в регионе стабильная, на некоторых АГЗС наблюдается небольшая очередь из-за притока туристских автомобилей из других регионов республики, - заключили в управлении ЖКХ региона.

Напомним, вчера, 29 августа, владельцы автомобилей, работающих на газе, обратились в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию с нехваткой голубого топлива в областном центре. Автовладельцы Актау пожаловались на очереди на газовых заправках.