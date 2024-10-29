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28.10.2024, 19:13

На ребенка упали демонтированные футбольные ворота в Актау

Новости Актау 0 2 554 Александр Рыжих

Двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. По словам блогера Азамата Сарсенбаева, футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

Иллюстративное фото pixabay
Иллюстративное фото pixabay

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев рассказал об инциденте, произошедшем на футбольном поле возле дома №71 во 2 микрорайоне.

Подрядчики подчистую «спилили» футбольную площадку, даже железные ворота. Вроде бы, чему тут возмущаться, городские власти молодцы - работают над тем, чтобы обновлять детские площадки. Я не спорю, работы должны проводиться, но, как всегда, по классике, контроль за качеством проводимых работ со стороны «заказчика» не проводится от слова совсем. В данном конкретном случае подрядчик демонтировал всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валятся на земле, не закрепив ничем, - рассказал Азамат.

Так, 24 октября дети, живущие в близлежащих домах, решили поиграть в футбол, для чего самостоятельно подняли ворота и поставили на свои места.  

 Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали на голову двенадцатилетней девочки. К счастью, благодаря усилиям детских врачей девочка осталась жива. И, вот что меня конкретно бесит, с момента трагедии прошло целых четыре дня: данный инцидент прошел через полицейских, управление здравоохранения и так далее, но никаких изменений не произошло. Футбольное поле так и осталось не достроенным, ворота так и лежат. Закрепили бы их хотя бы для вида, я не говорю уже о завершении монтажа футбольного поля. Просто мне интересно, если бы пострадал ребенок одного из чиновников или какого-нибудь блогера, общественника - лежали бы до сих пор эти ворота или же в тот же день начали бы исправлять ситуацию?, – посетовал блогер.

Редакция Lada.kz ожидает официальных комментариев от департамента полиции и управления здравоохранения области.

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