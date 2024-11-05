Торговый центр, больница и пять жилых домов: ДЧС Мангистау подсчитал ущерб от шквального ветра

Порывистый ветер, сносивший на своем пути деревья и даже металлические конструкции, стал неожиданностью для жителей Мангистауской области, хотя накануне жителей предупреждали о надвигающейся непогоде. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям подсчитали предварительный ущерб.
В результате сильного ветра произошли следующие события:
Актау: сорваны крыши двух жилых домов и двух остановок, пострадали два человека.
Подробности:
Каракияский район: повреждены крыши четырех учреждений, пострадавших нет.
Подробности:
Мунайлинский район: повреждены крыши одного жилого дома и двух учреждений, пострадавших нет.
Подробности:
Жанаозен: повреждены крыши двух жилых домов, одного торгового центра и фасад больницы; повреждены две машины (обрушение части крыши).
Подробности:
Итого: на территории Мангистауской области повреждены крыши шести учреждений, пяти жилых домов, одного торгового центра, фасад одной больницы, а также двух остановок. Пострадали два человека и два автомобиля.
Информация будет обновляться по мере поступления.
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