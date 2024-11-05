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05.11.2024, 16:29

Торговый центр, больница и пять жилых домов: ДЧС Мангистау подсчитал ущерб от шквального ветра

Новости Актау 0 4 371 Бекболаева Динара

Порывистый ветер, сносивший на своем пути деревья и даже металлические конструкции, стал неожиданностью для жителей Мангистауской области, хотя накануне жителей предупреждали о надвигающейся непогоде. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям подсчитали предварительный ущерб. 

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области
Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

В результате сильного ветра произошли следующие события:

 Актау: сорваны крыши двух жилых домов и двух остановок, пострадали два человека.

Подробности:

  • В 32А и 32Б мкр. сорвана крыша остановки, пострадавших нет.
  • На строящемся многоэтажном доме «Шахар Тауэрс» (18 мкр.) сорваны строительные материалы, пострадавших нет.
  • В 29 мкр., у дома №23, сорвана часть крыши, пострадавших нет.
  • Возле торгового комплекса «Дружба» (вблизи дома 14, 1 мкр.) сорвана остановка. Пострадали: О.М. Иевлева (1972 г.р.), находится под наблюдением врачей, в тяжелом состоянии; К.Т. Эсбулаков (1976 г.р.) с переломом левой руки, состояние средней тяжести, находится под наблюдением.

Каракияский район: повреждены крыши четырех учреждений, пострадавших нет.

Подробности:

  • В поселке Курык повреждена крыша здания ДЧС (площадь 300 кв.м).
  • В поселке Курык, по улице Досан баты, дом №1, сорвана крыша здания Казначейства (площадь 3 кв.м).
  • В поселке Курык, 1 мкр., 34/10, сорвана крыша Дома культуры (площадь 110 кв.м).
  • В 12:50 в селе Жетыбай по улице Ш. Ибраимулы, дом №1, сорвана крыша школы №3 (площадь 18 кв.м).

Мунайлинский район: повреждены крыши одного жилого дома и двух учреждений, пострадавших нет.

Подробности:

  • Сорвана крыша пропускного пункта компании «Мангистауская теплосеть».
  • В селе Мангистау-3, дом №176, сорвана крыша жилого дома.
  • Сорвана крыша здания ветеринарного отдела.

Жанаозен: повреждены крыши двух жилых домов, одного торгового центра и фасад больницы; повреждены две машины (обрушение части крыши).

Подробности:

  • мкр. "Шанырак", дом №8.
  • мкр. "Шугыла", дома №"10, 12.
  • мкр. "Самал", дома №15,16.
  • Фасад городской многопрофильной больницы.

Итого: на территории Мангистауской области повреждены крыши шести учреждений, пяти жилых домов, одного торгового центра, фасад одной больницы, а также двух остановок. Пострадали два человека и два автомобиля.

Информация будет обновляться по мере поступления.

 

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