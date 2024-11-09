В Актау подаренные жителям шахматы оказались в куче мусора из-за дворников

Горожане стали свидетелями того, как в ходе санитарной очистки набережной дворники смели листву и подаренные активистами шахматы в кучу мусора. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали инцидент.

Фото местных жителей

Как рассказывает местная жительница, сегодня на набережной 14 микрорайона в зоне для игры в шахматы дворники подметали листву. Среди мусора женщина обнаружила шахматные фигуры, это ее возмутило.

К слову, место для бесплатного интеллектуального досуга было оборудовано при содействии местных активистов.

В Актауском городском отделе ЖКХ предположили, что шахматы сдуло сильным ветром, и работники их не заметили. Дворники будут оповещены.