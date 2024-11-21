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21.11.2024, 15:09

«Стало только хуже»: жители Актау недовольны автоматизированными тепловыми пунктами в домах

Новости Актау 0 4 953 Наталья Вронская

В редакцию lada.kz поступило несколько обращений от жителей города, в чьих домах в этом году были установлены автоматизированные тепловые пункты (АТП ), контролирующие  подачу отопления в квартиры. Новшество, призванное улучшить ситуацию, по мнению горожан, сделало только хуже.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Жалобы у жильцов разные: кто-то говорит о плохом отоплении, другие сетуют на неравномерно греющие батареи. А у жильцов 15 дома в 12 микрорайоне после подключения АТП и вовсе пропала горячая вода.

«Почему после установки узлов в квартире из горячего крана идёт холодная вода, температура воды не выше 25 градусов, полотенцесушитель холодный, обращалась в КСК 3 раза, говорят, что это из-за теплового пункта, установленного в доме, и они ничего не могут сделать. Вы вообще понимаете, что сделали, люди пытаются слить воду, чтобы элементарно искупаться, воду которая в диком дефиците! Это ещё не холодно. Когда это издевательство прекратиться?», - сетуют люди.

В КЖСА сообщили, что к ним АТП не относятся, заказчиками по их установке является городской акимат, а исполнителем - подрядная организация. Для наладки специалисты КСК должны обращаться в эти компании.

«АТП были установлены для того, чтобы контролировать подачу отопления в квартиры. Например, есть дома, в которых шел перенагрев. Люди мучались от духоты, открывали окна, между тем в некоторых микрорайонах отопления не хватало, поэтому установили АТП, возможно, некоторым кажется, что это прохладнее, чем они привыкли. Но такова норма. Сейчас подача 54 градуса, обратка 43. Когда наступят холода, МАЭК увеличит градусы, и на автоматизированных системах тоже будет теплее», - сообщил заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислям Усенов.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 4, 13, 14 и 15 микрорайонах.  

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Комментарии

2 комментарий(ев)
БО
БО
У каждой проблемы есть фамилия ,имя...Ответьте на один вопрос,каким образом будет тепло в доме,если КСК сваливает на акимат,акимат на Маэк,на подрядную организацию ,которая типа должна регулировать....А подрядная организация сваливает на Маэк...И так по кругу,а вы там жители сами крутитесь ,с этим тепловым узлом,это не наши проблемы,а ваши с кск... Маэк должен подавать температуру одну и высокую,а уже на местах всё должно быть автоматизировано,в зависимости от наружного воздуха,но это всё на бумаге,а в реальности огромный не скончаемый ужас бес конца и края....Так фамилия где,которая должна конкретно отвечать за тепло в квартире???
21.11.2024, 16:20
БО
БО
Типа вы жильцы сами дураки,что в вашем доме орудует акимат, устанавливая эти пункты тепла...
21.11.2024, 15:48
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