Правый съезд на перекрестке обустроили в 28 мкр. Актау

В 28 микрорайоне Актау обустроен правый съезд на перекрестке дороги возле кафе «Кишмиш». Теперь водители могут совершать правый поворот, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, что значительно облегчает движение, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог информирует о внесении изменений в схему организации дорожного движения на одном из перекрестков. Водителей просят внимательно следить за установленными дорожными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.

Аналогичный съезд власти города планируют сделать на Ынтымаке в 11 микрорайоне. Напомним, ранее жители были обеспокоены тем, что с центральной площади пропали клумбы с розами и кустарники. В акимате объяснили ситуацию тем, что дорогу готовят к расширению.