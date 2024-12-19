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19.12.2024, 13:30

В Актау пройдет ярмарка «Made in Uzbekistan»

Новости Актау 0 7 482 Лиана Рязанцева

Жителей Актау приглашают на ярмарку узбекских товаров. 
 

Анонс мероприятия
Анонс мероприятия

В Актау с 22 по 25 декабря пройдет ярмарка продукции «Made in Uzbekistan». Жителей и гостей области приглашают принять активное участие в ярмарке.

На ярмарке около 60 предпринимателей представят свою сельхозпродукцию: мясо, молоко, сухофрукты, овощи, фрукты, а также на ярмарке жители Актау смогут приобрести одежду, мебель и кухонные принадлежности. 

Данное мероприятие проводится в рамках соглашения, заключенного между Мангистауской областью и республикой Узбекистан. 

Ярмарка будет проходить в выставочном центре «Caspian Oil City» в 1В микрорайоне, в здании №1.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лада, почему удаляете комментарии, если мы казахи не можем сами ничего делать, то это надо признавать.
20.12.2024, 03:16
motor
motor
В прошлом году Каракалпаки провели ярмарку со своими товарами, уних были разные качественные товары и продукты, химия, строй материалы и продукты. Мы же можем им показать как у нас строится рестораны, тойхана и рынки.
19.12.2024, 13:43
motor
motor
В прошлом году Каракалпаки провели ярмарку со своими товарами, уних были разные качественные товары и продукты, химия, строй материалы и продукты. Мы же можем им показать как у нас строится рестораны, тойхана и рынки.
19.12.2024, 13:42
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