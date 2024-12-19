В Актау пройдет ярмарка «Made in Uzbekistan»

Анонс мероприятия

В Актау с 22 по 25 декабря пройдет ярмарка продукции «Made in Uzbekistan». Жителей и гостей области приглашают принять активное участие в ярмарке.

На ярмарке около 60 предпринимателей представят свою сельхозпродукцию: мясо, молоко, сухофрукты, овощи, фрукты, а также на ярмарке жители Актау смогут приобрести одежду, мебель и кухонные принадлежности.

Данное мероприятие проводится в рамках соглашения, заключенного между Мангистауской областью и республикой Узбекистан.

Ярмарка будет проходить в выставочном центре «Caspian Oil City» в 1В микрорайоне, в здании №1.