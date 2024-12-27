Финансовую помощь получат семьи казахстанцев, погибших в авиакатастрофе близ Актау

Единовременную помощь в размере более 5 миллионов тенге и пособия по потере кормильца пообещали выплатить семьям казахстанцев, погибших в авиакатастрофе, произошедшей недалеко от Актау. Об этом было сказано на брифинге с участием Каната Бозумбаева, заместителя премьер-министра РК.
Акмади Сарбасов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучил объем социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших казахстанцев.
По линии местных исполнительных органов идет взаимодействие со спонсорами, в дальнейшем будет оказана единовременная помощь, соответсвующий размер единовременной помощи в настоящий момент определяется, что касается гарантированных госдуарственных выплат, то по линии республиканского бюджета будет оказываться сотвествующий объем выплат. Я не могу говорить по каждой семье, это персональные данные, но в качестве примера могу сказать, что единовременно для одной семьи пособие по потере кормильца будет в размере 138 тысяч тенге ежемесячно по достижению совершеннолетия детей, и по линии государственного фонда социального страхования в размере 257 тыся тенге - это тоже ежемесячные выплаты, - сказал Акмади Сарбасов.
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев отметил, что планируется выплатить около 5 миллионов тенге семьям казахстанцев, погибших в авиакатастрофе близ Актау.
Единовременная помощь - я вчера с акимом договаривался - 5 миллионов тенге будет, и более 500 тысяч на семью каждый год - граждане Казахстана ежемесячно будут получать в качестве пособия, там может быть больше, потому что есть многодетные семьи, - сказал зампремьер-министра.
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