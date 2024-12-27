Расследование авиакатастрофы близ Актау проводит оперативная группа Казахстана

Представители Российской Федерации и Республики Азербайджан прибыли в Актау, но в следственно-оперативной группе они не состоят и не проводят следственные действия. Об этом на брифинге о работе правительственной комиссии сообщил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.

Абылайбек Ордабаев

Отвечая на вопрос журналистов о том, правда ли, что российские аэропорты не разрешили садиться на своей территории борту AHY8243, Абылайбек Ордабаев сообщил, что сейчас следствием назначен ряд экспертиз, в том числе будет выясняться и этот вопрос.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством нами было направлено международное поручение, в рамках которого мы истребуем и получим ответы на данный вопрос, - сообщил он.

Также Мангистауский транспортный прокурор прокомментировал вопрос о том, действительно ли Российским и Азербайджанским правоохранителям запретили участвовать в следственных действиях по расследованию данной авиакатастрофы.

В нашей следственно-оперативной группе они не состоят и не проводят следственные действия. Все следственно-оперативные действия проводятся группой Казахстана - это полиция и прокуратура. Но они прибыли в Казахстан, где есть возможность, и законодательство допускает их участие в каких-нибудь неследственных действиях, то есть каких-либо осмотрах и т.д. И мы, если законодательству это не протеворечит, тоже допускаем, - сообщил Абылайбек Ордабаев.

Абылайбек Ордабаев также пояснил, что, согласно уголовно-процессуальному Кодексу Республики Казахстан, на территории нашей страны действует наше законодательство, и, соотвественно, именно наши правоохранительные органы должны участвовать в раскрытии проишествиий и преступлений.

На вопрос журналистов о том, есть ли у следствия какая-то основная предварительная версия, Абылайбек Ордабаев ответил: