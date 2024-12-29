Жильцов высотки разбудил грохот рухнувшей плиты в Актау

В ночь с 28 на 29 декабря жильцов девятиэтажки всполошил шум на крыше. Как оказалось, обрушились бетонные конструкции. На месте расчищали бетон спасатели. Происшествие обошлось без пострадавших.

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По словам жителей дома №28 в 9 микрорайоне, от падения бетонной плиты на крыше и обвала иных конструкций содрогался весь дом.

Причиной обрушения, считают люди, стали устанавливаемые антенны и вышки сотовой связи, которые создают дополнительную нагрузку.

В ДЧС региона сообщили, что сегодня утром доступ на крышу им предоставили в обслуживающей организации – ПКСК «Татьяна». Спасатели проводили расчистку крыши от обломков бетона.

Дозвониться в обслуживающую организацию пока не удалось.

Lada.kz ожидает комментарий от отдела жилищной инспекции городского акимата.