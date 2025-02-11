Ситуация на дорогах Мангистау

В связи с неблагоприятными погодными условиями департамент полиции призывает автомобилистов региона к осторожности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Жителей Мангистауской области, севших за руль в сложных погодных условиях, призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения.
«Сложные метеоусловия, такие, как гололедица, туман и осадки, могут значительно повлиять на безопасность на дорогах. Сейчас автодвижение проходит в штатном режиме, хоть и осложнено осадками. В перекрытии участков дорог пока нет необходимости. Просим граждан быть внимательными и осторожными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам экстренных служб», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий правоохранители рекомендуют:
- соблюдать скоростной режим, учитывая состояние дорожного покрытия;
- держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров;
- использовать противотуманные фары и ближний свет фар при плохой видимости;
- по возможности, воздержаться от дальних поездок.
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