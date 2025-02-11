Ситуация на дорогах Мангистау

Жителей Мангистауской области, севших за руль в сложных погодных условиях, призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения.

«Сложные метеоусловия, такие, как гололедица, туман и осадки, могут значительно повлиять на безопасность на дорогах. Сейчас автодвижение проходит в штатном режиме, хоть и осложнено осадками. В перекрытии участков дорог пока нет необходимости. Просим граждан быть внимательными и осторожными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам экстренных служб», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.