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11.02.2025, 16:44

Морские пейзажи не для всех! Очередной дом на берегу строится с разрешения властей Актау

Новости Актау 0 6 362 Ольга Максимова

Жителей Актау возмутила очередная стройка на берегу. Сначала отобрали хорошую локацию для прогулок, а теперь и вовсе перекрыли проход к морю, жалуются актаусцы.  

Место стройки. Фото жительницы Актау
Место стройки. Фото жительницы Актау

Жительница Актау прислала видео, на котором ведется стройка близ стадиона «Каспий». Новое строение возводится на отвесной скале, откуда открывается живописный вид на бухту. Летом многие жители приходят сюда полюбоваться прекрасным видом на море и огненными закатами. Теперь же на этом месте строят кому-то коттедж, пишут жители:

«Где-то в декабре участок огородили и начали активно застраивать. А неделю назад на спуске появилась траншея, которая лишила возможности пройти к морю. Это стройка идет со стороны 4 микрорайона за коттеджами. Там всегда был спуск к морю, а что теперь будет - неизвестно. Стройка идет очень быстро. Там можно было пройти поверху, погулять и посидеть, был очень красивый вид на море. Теперь, наверняка, прохода не будет, спуск перекрыли».

В акимате Актау сообщили, что архитектурно-планировочное задание и эскизный проект согласованы, разрешение на строительство у владельца участка есть. Целевое назначение - для индивидуального жилищного строительства.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Акимат у нас всегда молодец, всё у них разрешено, а как только одиночный пикет или мирный митинг, то разрешения сразу нет.
12.02.2025, 03:16
дорожник
дорожник
На последнем фото такой конкретный дувал из железобетона.... там , кстати, была в скале маленькая пещерка. Не многие жители Шевченко её помнят
11.02.2025, 16:22
Знакомый
Знакомый
беспредел
11.02.2025, 14:41
Ingul
Ingul
Умиляет, как всегда, ответ акимата: "Разрешение есть, АПЗ согласовано". А выдавали небеса?
11.02.2025, 12:47
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