Морские пейзажи не для всех! Очередной дом на берегу строится с разрешения властей Актау

Жителей Актау возмутила очередная стройка на берегу. Сначала отобрали хорошую локацию для прогулок, а теперь и вовсе перекрыли проход к морю, жалуются актаусцы.

Место стройки. Фото жительницы Актау

Жительница Актау прислала видео, на котором ведется стройка близ стадиона «Каспий». Новое строение возводится на отвесной скале, откуда открывается живописный вид на бухту. Летом многие жители приходят сюда полюбоваться прекрасным видом на море и огненными закатами. Теперь же на этом месте строят кому-то коттедж, пишут жители:

«Где-то в декабре участок огородили и начали активно застраивать. А неделю назад на спуске появилась траншея, которая лишила возможности пройти к морю. Это стройка идет со стороны 4 микрорайона за коттеджами. Там всегда был спуск к морю, а что теперь будет - неизвестно. Стройка идет очень быстро. Там можно было пройти поверху, погулять и посидеть, был очень красивый вид на море. Теперь, наверняка, прохода не будет, спуск перекрыли».

В акимате Актау сообщили, что архитектурно-планировочное задание и эскизный проект согласованы, разрешение на строительство у владельца участка есть. Целевое назначение - для индивидуального жилищного строительства.