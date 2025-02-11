Аэропорт Актау принял первый рейс из иранского Горгана

Авиакомпания Qeshm Air сегодня успешно выполнила первый в этом году рейс по маршруту Горган-Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Прибывшие пассажиры. Фото: ЦОК

Рейсы по маршруту Горган-Актау-Горган выполняются каждый вторник с 11 февраля по 29 марта 2025 года. По словам заместителя начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Актау Салтанат Нурсебеповой, время в пути составит 2,5 часа.

«В наш город из Горгана прибыли 42 человека, а из Актау собираются вылететь 40. Всего в самолете 110 посадочных мест», - рассказала Салтанат Нурсебепова.

Пассажиры выразили благодарность за полет. Среди прибывших - Жумабай Шадкам.