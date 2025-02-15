В Актау бизнес-леди оставила уборщиц без зарплаты

Владельца известной клининговой компании оставила без зарплаты своих сотрудниц. Бизнес-леди скрылась, а обманутые уборщицы теперь пытаются добиться справедливости. В инспекции труда разводят руками: без трудового договора они не могут начать проверку.

Обманутые работники. Скриншот из видео КТК

Около 40 уборщиц и посудомоек остались без расчета за свой труд, передает КТК. Все они работали на фирму некой бизнес-леди, которую теперь никто не может найти.

«Весь народ обманули. Постоянно обещаниями кормили. Госпожа Аягоз даже открыла группу, называлась она «Долги сотрудников». 10 февраля она обещала дать нам по 10-15 тысяч тенге. Мне обещала 15. Мы ждали этого момента. А когда стали спрашивать, где деньги, срок же прошел, Аягоз закрыла группу», - говорит Нурлыгуль Туракбева, уборщица.

Клининговую компанию, в которой трудились женщины, открыла некая бизнес-леди, приехавшая в Актау из Шымкента. Фирма специализировалась на уборке торговых точек и частных домов. Компания пользовалась популярностью у клиентов.

Несмотря на прибыльный бизнес, предпринимательница не спешила рассчитываться с сотрудниками. Долги превысили 20 миллионов тенге. С кого требовать деньги, люди теперь не знают. Сама бизнес-леди исчезла, а фирма, как оказалось, зарегистрирована на чужое имя.

Обманутые уборщицы подали жалобу в прокуратуру, но здесь предупредили: отправят документ в инспекцию труда. Ситуацию осложняет то, что женщины работали нелегально, и теперь придется решать вопрос в суде.