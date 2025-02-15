18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
518.41
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.02.2025, 15:21

В Актау бизнес-леди оставила уборщиц без зарплаты

Новости Актау 0 4 111 Ольга Максимова

Владельца известной клининговой компании оставила без зарплаты своих сотрудниц. Бизнес-леди скрылась, а обманутые уборщицы теперь пытаются добиться справедливости. В инспекции труда разводят руками: без трудового договора они не могут начать проверку.

Обманутые работники. Скриншот из видео КТК
Обманутые работники. Скриншот из видео КТК

Около 40 уборщиц и посудомоек остались без расчета за свой труд, передает КТК. Все они работали на фирму некой бизнес-леди, которую теперь никто не может найти.

«Весь народ обманули. Постоянно обещаниями кормили. Госпожа Аягоз даже открыла группу, называлась она «Долги сотрудников». 10 февраля она обещала дать нам по 10-15 тысяч тенге. Мне обещала 15. Мы ждали этого момента. А когда стали спрашивать, где деньги, срок же прошел, Аягоз закрыла группу», - говорит Нурлыгуль Туракбева, уборщица.

Клининговую компанию, в которой трудились женщины, открыла некая бизнес-леди, приехавшая в Актау из Шымкента. Фирма специализировалась на уборке торговых точек и частных домов. Компания пользовалась популярностью у клиентов.

Несмотря на прибыльный бизнес, предпринимательница не спешила рассчитываться с сотрудниками. Долги превысили 20 миллионов тенге. С кого требовать деньги, люди теперь не знают. Сама бизнес-леди исчезла, а фирма, как оказалось, зарегистрирована на чужое имя.

Обманутые уборщицы подали жалобу в прокуратуру, но здесь предупредили: отправят документ в инспекцию труда. Ситуацию осложняет то, что женщины работали нелегально, и теперь придется решать вопрос в суде.

«По нашим сведениям, между этими гражданками и работодателем трудовой договор не заключен. К заявлению, в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК, должны быть приложены документы, подтверждающие конкретные трудовые отношения между работодателем и работником. То есть без таких документов мы не можем назначить соответствующие проверки», - сказал Мухтар Жакияев, заместитель руководителя департамента инспекции труда Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...