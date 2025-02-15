В Актау почтили память погибших на войне в Афганистане

Сегодня состоялась церемония возложения цветов у монумента «Ветеранам Афганской войны». Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

Фото акимата Актау

15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана. Ветераны боевых действий почтили память погибших бойцов.

Заместитель акима города Бауыржан Есенов и председатель Совета ветеранов Мангистауской области Серикбай Тулетов почтили память мангистаусцев, героически погибших на войне, а также выразили искреннюю благодарность вернувшимся в страну ветеранам, которые сегодня продолжают трудиться на благо общества.

«Мы навсегда сохраним в памяти подвиг наших земляков, а уважение к ветеранам Афганской войны останется неизменным. Их героизм передается из поколения в поколение, наполняя нас силой, мужеством и энергией для защиты нашей страны и ее будущего. Мы верим в эту нерушимую связь времен, в стойкость духа нашего народа и в то, что новые поколения продолжат традиции мужества и чести. Пусть наше будущее будет светлым!» - сказал Бауыржан Есенов.

Из Мангистауской области на Афганскую войну отправились 444 солдата. В жестоких сражениях погибли и не вернулись на родину восемь граждан: Салимжан Алиев, Куатбай Бектуров, Калмырза Беришбаев, Андрей Кучеренко, Виталий Малышкин, Ахмет Колдасбаев, Юрий Коныров, Адам Мукылов.



