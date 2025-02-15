В Актау перекроют часть центральной автодороги

На сутки закроют проезд со стороны 9 микрорайона по дороге между 9 и 10 микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.
В областном центре ведется ямочный ремонт дорожного полотна от памятника Кашагану до ТЦ «Ардагер». В связи с этим отрезок дороги со стороны 9 микрорайона временно закрыт до 12:00 часов 16 февраля.
Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.
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