В Актау перекроют часть центральной автодороги

На сутки закроют проезд со стороны 9 микрорайона по дороге между 9 и 10 микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: АиФ

В областном центре ведется ямочный ремонт дорожного полотна от памятника Кашагану до ТЦ «Ардагер». В связи с этим отрезок дороги со стороны 9 микрорайона временно закрыт до 12:00 часов 16 февраля.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.