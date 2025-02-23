В Актау внесли изменения в генплан

В акимате Актау состоялась очередная XIX сессия городского маслихата с участием акима города Абилкаира Байпакова, в ходе которой обсудили проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план города Актау.

Городской маслихат. Фото: ЦОК

В совещании приняли участие председатель городского маслихата Сембигали Закенов, депутаты городского маслихата и руководители отделов.

На повестке дня были изменения и дополнения генерального плана города Актау, включая основные положения, утвержденные постановлением правительства Казахстана от 5 сентября 2012 года.

Как отметил Сембигали Закенов, прежний генеральный план был разработан 13 лет назад и нуждался в изменениях с учетом нынешних реалий и стремительного развития города.

«Старый генплан был разработан для определённого количества населения. Например, никто не думал, что Мунайлинский район, где раньше проживало 10-12 тысяч населения, сейчас разрастется до 180 тысяч. И наш город развивается. Как показали расчёты, к 2050 году количество жителей Актау будет около 600 тысяч», - отметил председатель городского маслихата.

Перед тем как вынести генплан на голосование, он был представлен на рассмотрение комиссии.