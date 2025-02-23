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23.02.2025, 12:15

Сколько зарабатывают мангистауские блогеры?

Новости Актау 0 3 119 Ольга Максимова

Как ранее сообщали в департаменте госдоходов Мангистауской области, в регионе 71 блогер, у которых доходы не сошлись с декларацией на 12,9 млрд тенге. Как же считали деньги у так называемых инфлюенсеров и лидеров мнений?  

Мадина Джаканкызы. Фото: ЦОК МО
Мадина Джаканкызы. Фото: ЦОК МО

Мадина Джаканкызы, руководитель управления непроизводственных платежей, физических лиц, всеобщего декларирования и специального налогового режима департамента госдоходов разъяснила, что налоговики не относят блогеров к отдельному статусу - они, как и все лица, зарегистрированные в налоговой службе, являются налогоплательщиками.

«Львиная доля блогеров - где-то 80 процентов - зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, и к ним применяется упрощенный налоговый режим со ставкой 3 процента. Мы провели анализ камерального контроля списка индивидуальных предпринимателей, выписок из банков второго уровня и их деклараций. Сравнили поступления на счета налогоплательщиков и задекларированные суммы за 2022 и 2023 годы, которые они отразили в доходной части. И выявили, что у мангистауских блогеров расхождения за 2022 и 2023 годы составили 12 млрд тенге», - рассказала Мадина Джаканкызы.  

Самое максимальное расхождение в поступлениях на счета и декларации у одного из мангистауских налогоплательщиков, который называет себя блогером, составило 245 миллионов тенге в 2022 году и 229 млн тенге в 2023 году. Это значит, что за два года он не доплатил в казну страны свыше 14 млн тенге. Самое минимальное отклонение в декларации в 2022 году у других блогеров - это 1,6 млн тенге, а в 2023 году - 4,5 млн тенге.

Уведомления разослали за 2022 и 2023 годы, а за 2024 годы обещают направить позже. По словам Мадины Джаканкызы, мангистауские налогоплательщики восприняли новости спокойно.

«Сейчас приходят, спрашивают, что за уведомления, а мы им разъясняем по суммам. Объясняем, откуда взяли эти цифры, и они идут сверять свои данные, выписки из банков и переводы. По 2024 году уже есть данные, уведомления будем выдавать позже. Пока рассказываем налогоплательщикам о выявленных расхождениях, предлагаем свериться с суммами», - сказала Мадины Джаканкызы.   

По данным департамента госдоходов, в Мангистауской области насчитывается около 700 человек, которые указали свой род деятельности как «блогер», но не все они активные. Налоговики отметили, что каждый налогоплательщик вне зависимости от дохода должен честно платить налоги. Для этого и ввели всеобщее декларирование.

«Конечно, это правильно, что должны платить налоги. Некоторые добросовестно платят налог, а некоторые в тени сидят. Мы своими глазами видим, что блогеры очень часто разыгрывают автомобили, дорогие вещи. Если у них есть достаточный доход, то почему они налоги не платят? Индивидуальный предприниматель, когда сдает однокомнатную квартиру, то платит налоги, а эти почему сидят в «тени»? Всеобщее декларирование выявило все расхождения. Если доход получаете хороший, то будьте добры оплачивать налоги», - заключила Мадины Джаканкызы.

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