Когда приучать ребенка к самостоятельности – советы психолога

В начале февраля казахстанцев потрясло нападение психически больного подростка на ребенка в лифте в одной из многоэтажек Астаны. Пострадавшим был пятилетний мальчик, которого мать отправила в придомовой магазин за хлебом. Новость породила множество дискуссий о степени вины каждой из сторон. Не рано ли маленького мальчика отпускают одного? Могли ли родители подростка, зная о его болезни, предотвратить ситуацию? Эти и некоторые другие вопросы мы попытались выяснить у кандидата психических наук, председателя Республиканского общественного фонда «INNOVATION PSYCHOLOGY» Гульжан Вероцкой.

Гульжан Вероцкая. Фото предоставлено Г. Вероцкой

- Где разумный возрастной рубеж, когда надо давать ребенку делать что-то самому: сходить за хлебом в придомовой магазин, дойти школы, переходить дорогу и т.д.? Какие из этих или другие факторы стоит принять во внимание при принятии решения?

- Конечно, все дети разные, но объединяет их физическая слабость и незрелость, они не могут нести ответственность за свою безопасность, для этого у них есть родители. К самостоятельности нужно приучать постепенно, к 5-ти годам ребенок уже может нести ответственность за свои вещи и игрушки, это территория самостоятельного нахождения в рамках своего дома, к 10-ти годам может отвечать за порядок в доме и свободно передвигаться в рамках своего двора, к 15-ти годам границы расширяются на весь свой район и соседние, а к 18 годам - в рамках города и соседних городов. Здесь я имею ввиду именно самостоятельное нахождение. Почему в начальные классы детей еще водят родители? Потому что дети еще не могут сами принимать решение в критических ситуациях. Никто не застрахован от встречи с неадекватными людьми, поэтому, когда стоит выбор между учить самостоятельности, рискуя жизнью сейчас, или переждать несколько лет, я предпочитаю второе.

- Как должен вести себя ребенок, если возникла опасность от другого человека в замкнутом пространстве? Как родителям учить детей и что объяснять?

- В ситуации, когда ребенок оказался в замкнутом пространстве с человеком, у которого обострилось психическое расстройство, уже мало опций. Там остается только принять наиболее безопасную позу и стараться не провоцировать опасного человека, при этом расчитывая все возможности: через сколько секунд откроется, как со случаем в Астане, лифт, и как оттуда выбежать либо крикнуть о помощи. Но повторюсь, если уже оказался в такой ситуации, мало что можно предпринять, даже взрослому человеку, не говоря уже о ребенке.

- С какими психологическими последствиями может столкнуться жертва нападения и как минимизировать или ликвидировать этот ущерб?

- Самое сложное и распространенное последствие таких ситуаций – это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно требует длительной терапии, так как мозг уже сложно переубедить, что опасности больше нет и впредь он все время будет ожидать нападение, жить в режиме защиты. Для этого мозг использует весь свой арсенал, это и флешбеки – внезапные воспоминания в виде картинок, звуков и других ассоциаций, и навязчивые мысли, и другие тревожные состояния.

- Есть ли какие-то признаки, по которым можно издалека распознать намерение проявить агрессию?

- Вообще люди с такого рода обострением вначале ведут себя вполне нормально, только со временем понимаешь, что что-то не так, они суетливы, говорят вне контекста, могут быть дезориентированы и иметь потерянный вид.

- Казахстанская психологическая помощь направлена не на предотвращение таких ситуаций, а на разгребание последствий. Чо изменить, чтобы люди с психическими расстройствами получали помощь до того, как начнут вредить окружающим?

- Представьте ситуацию, вы стоите на остановке и видите опрятно одетую девушку, которая подходит то к одному, то к другому, что-то говорит, а люди отходят. Затем она подходит к вам и тут вы понимаете, что она в состоянии обострения психического расстройства. Скажите пожалуйста, как вы поступите? Дело в том, что у нас нет службы экстренного реагирования в таких ситуациях. В полицию мы можем обратиться только если человек что-то нарушил, в скорую помощь, если человеку стало плохо, а если вы видите человека дезориентированного, который ведет себя немного странно, но вы не уверены, и у вас свои дела? К тому же, вступать с этим человеком в контакт может быть не безопасно для вас, хотя он нуждается в помощи. А теперь представьте, сколько людей видели, что тот парень ведет себя странно, до его прихода в лифт. На улице, в магазине, возможно в транспорте. И никто не знал куда обратиться. Сейчас весеннее обострение, и я вижу таких людей в заведениях, их вежливо выпроваживают наружу и все. Я вижу их возле школы, на игровых площадках. Они нуждаются в лечении, и многие из них официально под опекой родных, которые просто не справляются сами.

Видов психических расстройств очень много. Какие-то считаются социально опасными, какие-то нет, а какие-то и вовсе непредсказуемы. И мы, как цивилизованное общество, с одной стороны не должны подвергать стигматизации людей с психическими расстройствами, с другой стороны обязаны обеспечивать безопасность наших близких. В этом и заключается вся сложность регулирования этой сферы. Именно поэтому, на мой взгляд, необходима система учета таких граждан и реагирования на обращения населения. Чтобы в случае сообщения о человеке, который возможно нуждается в помощи в данный момент, служба немедленно выезжала на место и проверяла, но без шума, пока не подтвердится наличие расстройства. Если это возможно – установила личность и проверила в базе, связалась с официальными опекунами и принимала решение о дальнейших действиях.

- Спасибо за беседу.