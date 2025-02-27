Сколько мопедов зарегистрировали в Мангистауской области?

Почти 3 700 мопедов зарегистрировано в Казахстане, и только 45 - в Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Все владельцы мопедов обязаны зарегистрировать свои транспортные средства до 5 апреля 2025 года, передает Polisia.kz. Для того, чтобы зарегистрировать мопед, владельцам необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН) по месту жительства, предоставить документы, пройти технический осмотр, а также оплатить государственные пошлины за регистрацию транспорта, выдачу свидетельства о регистрации и госномер.

На сегодняшний день по республике зарегистрировано около 3 700 мопедов, из которых порядка 1 400 - в Алматы, 45 – в Мангистауской области.

Стоит отметить, что после 5 апреля управление незарегистрированными мопедами будет запрещено. В случае выявления правонарушений, связанных с эксплуатацией незарегистрированных мопедов, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП согласно пункту 2 статьи 590 КоАП РК.

Полицейские призывают владельцев мопедов своевременно выполнить все необходимые процедуры и соблюдать требования законодательства.



