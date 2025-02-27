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27.02.2025, 12:03

Один чек на всех: в магазине Мунайлы скрывали доходы

Новости Актау 0 2 378 Ольга Максимова

Грубое нарушение кассовой дисциплины выявили налоговики в одном из магазинов Мунайлинского района, передает Lada.kz.

Выдача чека. Иллюстративное фото: D. Karmann/Picture Alliance/Getty Images
Выдача чека. Иллюстративное фото: D. Karmann/Picture Alliance/Getty Images

Комитетом государственных доходов выявлено 260 тысяч налогоплательщиков, которые на протяжении длительного времени выдавали всего один чек в день или неизменно фиксировали одинаковую сумму выручки.     

В качестве примера они привели придомовой продуктовый магазин в Мунайлинском районе Мангистауской области.

«На протяжении года кассовый аппарат ежедневно выдавал лишь один чек на 7 тысяч тенге. Это свидетельствуют о явных признаках неприменения контрольно-кассовой машины, а также грубом нарушении прав потребителей. В отношении таких налогоплательщиков проводятся соответствующие меры», - сообщили в КДГ.

Анализ данных за 2023 год выявил существенные расхождения в оборотах 82,2 тысячи налогоплательщиков, которые не отразили в налоговых отчетностях поступления через платежные карточки (POS-терминалы) и мобильные платежи (QR-платежи) на сумму более 1 триллиона тенге.

Для самостоятельного устранения нарушений в адрес вышеуказанных налогоплательщиков направлены уведомления камерального контроля (срок исполнения 20-26 марта текущего года). На сегодня 6,2 тысяч налогоплательщиков представили налоговые декларации с отражением доходов на сумму 43,7 млрд тенге, начислено 1,1 млрд тенге налогов.

В КГД напомнили, что Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за нарушение требований по применению ККМ. За первое нарушение налогоплательщик может получить предупреждение, а за повторное – штраф в размере от 15 до 50 МРП.

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