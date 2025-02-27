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27.02.2025, 15:59

Жителям Мангистау дали рекомендации по соблюдению поста

Новости Актау 0 2 370 Ольга Максимова

Мангистаусцам рассказали о правилах соблюдения поста в месяц Рамазан, передает Lada.kz.

Фото: JOAT / Shutterstock / Fotodom
Фото: JOAT / Shutterstock / Fotodom

В этом году Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что священный месяц Рамазан начнется 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная Ночь предопределения (Кадір түні), а 30 марта - праздник Ораза айт, сообщил главный имам центральной мечети Мангистауской области «Бекет ата» Ануарбек Елжанов в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций.

В месяц Рамазан будут организованы ифтары, в честь праздника Ораза айт во дворе мечети установят юрты, пройдут национальные игры. Также планируется проведение благотворительных мероприятий для пожилых людей и воспитанников детских домов.

«Рамазан – месяц милосердия. Это время, когда добрые дела приумножаются. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Наилучшее пожертвование – это милостыня, поданная в Рамазан». В мечетях планируется проведение благотворительных акций, таких как «Рамазан қоржыны», «Рамазан сыйы», «Жомарт жұма». На заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана размер фитр-садака установлен в размере 655 тенге, исходя из средней стоимости 2 кг муки. Размер фидии (компенсации за пропущенный пост) составляет 3 520 тенге в день, что соответствует стоимости двух полноценных приемов пищи. Те, кто не в состоянии выплатить фидию, могут сделать пожертвование в размере фитр-садака. Обеспеченные люди могут отдавать милостыню в виде фиников или изюма», - пояснил Ануарбек Елжанов.

Во время поста необходимо уделять особое внимание качеству питания, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщила Баян Сатканбаева, начальник отдела контроля и надзора за объектами питания департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

По ее словам, важно соблюдать личную гигиену и санитарные нормы.

«Пищевые отравления и кишечные инфекции - серьезная проблема. Мы рекомендуем соблюдать простые, но эффективные правила. В первую очередь при покупке продуктов следует проверять целостность упаковки, дату производства и срок годности. При приготовлении пищи необходимо использовать только свежие продукты. Готовые блюда и салаты следует хранить в холодильнике и употреблять в течение двух часов после приготовления», - сказала Баян Сатқанбаева.

Кроме того, важно получать все необходимые питательные вещества. О правильном питании во время поста рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева.

«Чтобы организм не ослаб, необходимо получать все необходимые витамины и минералы. Включайте в рацион свежие овощи и фрукты, пейте больше жидкости, ограничьте потребление соли, заменяя ее специями. Если возникнут проблемы со здоровьем, не бойтесь обращаться за медицинской помощью. Ведите здоровый образ жизни и заботьтесь о своем здоровье в месяц Рамазан», - посоветовала Бибизада Дуйсенбаева.

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