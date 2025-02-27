В два раза возросло количество обращений в травматологию в Актау

В условиях гололедицы за день в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы обращаются в два раза чаще, чем обычно. Основная часть пострадавших – женщины, передает lada.kz .

Снежный Актау. Фото автора

За последние три дня в Актау от гололёда пострадали 300 человек. Больше 60% поступивших пациентов – это женщины.

«Чаще всего медики в травматологии диагностируют травмы запястий, лодыжек и коленных суставов. В обычный день к нам поступают 50–60 человек, а в условиях гололедицы число обратившихся доходит до 140 человек», - сообщили в МОБе.

Напомним, из-за бурана в Актау ограничили работу аэропорта и перекрыли трассы.