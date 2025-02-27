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27.02.2025, 17:50

Какой будет погода в ближайшие дни в Мангистау

Новости Актау 0 11 265 Ольга Максимова

Зима не торопится сдавать позиции в Мангистауской области. Прогноз погоды на последний день зимы и первые весенние дни предоставили в филиале РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.

Зима в Актау. Фото жителя
Зима в Актау. Фото жителя

По прогнозам синоптиков, в Мангистауской области 28 февраля ожидается снег и гололед. Ночью на западе, юге области сильный снег, метель. На востоке и в центре -туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью на западе, юге области порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -6…-11°C, на северо-востоке, в центре области -14…-19°C, днем 0…-5°C, на севере области до -8°C.

В Актау 28 февраля облачно, снег, гололед, ночью сильный снег и метель. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днем -3…-5°C.

Холода не отступят и в первые дни весны. Согласно прогнозу на 1-2 марта, в Мангистауской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области низовая метель, гололед. На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, на западе, юге области достигнет 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6…-11°C, на северо-востоке, в центре области -14…-19°C, днем 0…-5°C, на севере области -8°C.

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