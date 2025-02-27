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27.02.2025, 17:48

Время закрытия аэропорта Актау продлили

Новости Актау 0 2 965 Ольга Максимова

Важный транспортный узел не будет принимать и отправлять рейсы до 20.00 часов 27 февраля, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице АО «Международный аэропорт Актау».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 20:00 часов по местному времени. В настоящее время задерживаются 6 рейсов, 2 рейса отменены. Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро:8 (7292) 609755», - говорится в сообщении.

Задерживаются рейсы: FS7278/7277 Актау-Атырау-Актау, DV731 Алматы-Актау, FS7625 Актау-Стамбул, FS7276 Актау-Атырау, DV780 Кокшетау-Актау и FS7375 Актау-Астана.

Отменены рейсы DV709/742 Шымкент-Актау-Астана и
DV741/710 Астана-Актау-Шымкент.

 

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