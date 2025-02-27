Время закрытия аэропорта Актау продлили

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице АО «Международный аэропорт Актау».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 20:00 часов по местному времени. В настоящее время задерживаются 6 рейсов, 2 рейса отменены. Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро:8 (7292) 609755», - говорится в сообщении.