Акимат Актау: c городских дорог сегодня вывезли 650 тонн снега

В работе по очистке внутримикрорайонных дорог задействованы более 350 сотрудников, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Актау. Фото акимата

Сегодня в местах образования наледи перед зданиями, на дорогах и пешеходных тротуарах рассыпано 20 тонн песчано-соляной смеси.

В работе задействованы свыше 350 сотрудников и 7 единиц техники.

Также продолжается очистка дорог. В первую очередь ее проводят на маршрутах, ведущих к социально значимым объектам (больницы, школы, детские сады и так далее), на опасных участках, а также на центральных улицах города.

«Сегодня было засыпано 120 тонн песчано-соляной смеси. С центральных дорог вывезено 650 тонн снега. В данных работах задействованы 94 дорожных рабочих и 18 единиц спецтехники», - сообщили в акимате Актау.

Напомним, синоптики предупреждают, что снег и метель продлятся в Актау еще два дня.

Завтра школьники будут учиться дома.

Фото акимата Актау