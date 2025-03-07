Все идет по плану: обновленный Генплан Актау представили для обсуждения

В Сети появился Генеральный план Актау с внесенными корректировками. Его 7 марта выставили на сайте «Открытые НПА» для ознакомления всех заинтересованных лиц, передает Lada.kz .

Актау. Фото: акимат МО

Напомним, на очередной XIX сессии городского маслихата обсудили проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план Актау, который был принят 5 сентября 2012 года.

В Генплане с уточнениями и изменениями приняты следующие проектные периоды:

исходный год - 1 января 2023 года;

первая очередь - 2028 год;

расчетный срок - 2040 год.

Он разработан на территорию 62,1 квадратных километра в пределах города Актау, с учетом новых административных границ, включающих акваторию Каспийского моря.

Согласно прогнозам, проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2025 год) - 338 тысяч человек;

расчетный срок (2035 год) - 500 тысяч человек.

Общий прогнозный прирост населения по периодам проектирования:

первая очередь строительства (6 лет) - 75,5 тысяч человек;

расчетный срок (12 лет) – 162 тысяч человек.

Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 48,9% от численности населения города Актау.

Площадь селитебной территории, предназначенной для градостроительного освоения на исходный год (2023 год), составляет 1738,3 гектаров, к 2040 году увеличится до 3593,7 гектара.

Жилищный фонд города составляет в исходном году 7203,2 тысячи квадратных метров при средней обеспеченности всего населения города общей площадью 27,4 квадрата на одного жителя.

«Одной из основных целей Генерального плана является устранение диспропорции в комфортности проживания, в частности, по показателю обеспеченности жилищным фондом. При этом в Генеральном плане на расчетный период для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 32,7 квадратов на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 16372,1 тыс. квадратов», - говорится в Генплане.

Объем нового жилищного строительства за период с 2021 по 2035 годы составит 9168,9 тыс. квадратов общей площади, в том числе в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 этажей) - 2236,8 тыс. квадратов, среднеэтажных многоквартирных домах - 2101,2 тыс. квадратов, многоквартирных многоэтажных домах - 4830,8 тыс. квадратов.

Генеральным планом не предусматривается отчуждение земель для сноса ветхого и аварийного жилья. В документе также указано, что в Актау сохраняется централизованная система водоснабжения с тремя раздельными системами водоснабжения: питьевого, объединенного технического и противопожарного, и горячего водоснабжения. Для бесперебойного обеспечения Актау и прилегающих населенных пунктов питьевой водой планируется реализовать 7 проектов. Предусматриваются проекты по электро-, теплоснабжению, а также водоотведению.

Документ доступен для обсуждения до 28 марта здесь.