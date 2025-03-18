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18.03.2025, 14:49

В Актау в день празднования Наурыза запустят специальный маршрут

Новости Актау 0 1 722 Ольга Максимова

Власти города запускают специальный кольцевой маршрут в день празднования Наурыза, чтобы избежать заторов автомобилей в 14 и 15 микрорайонах, передает Lada.kz.

Автобус. Иллюстративное фото: ЦОК
Автобус. Иллюстративное фото: ЦОК

Каждый год Наурыз для жителей 14 и 15 микрорайонов становится не только праздником, но и причиной огромных неудобств. Актаусцы, которые добираются до набережной на личном автотранспорте, оставляют его во дворах этих микрорайонов. Поэтому 22 марта эти два прибрежных жилых массива превращаются в сплошной затор. Выезд и въезд туда становится настоящим испытанием для водителей.

Чтобы снизить поток автомобилей в эти локации, акимат Актау запускает кольцевой автобусный маршрут вокруг 14 и 15 микрорайонов, который бесплатно будет отвозить всех желающих к набережной.

Таким образом, жители Актау смогут оставить личный автотранспорт подальше от набережной и проследовать к месту празднования на автобусе.

«Опознать нужный автобус можно будет по надписи «Наурыз-2025». Главная задача маршрута - довезти и вывезти гостей», - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, 22 марта в Актау перекроют часть автодороги.  

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