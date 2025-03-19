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19.03.2025, 18:20

Килограммовую опухоль на шее женщины удалили хирурги в Актау

Новости Актау 0 1 292 Наталья Вронская

Жительница Жанаоазена Балхия Сундетбаева жила с опухолью на шее на протяжении 15 лет. Пенсионерка, бабушка 10 внуков, не раз обращалась к врачам, но регулярно получала отказы. В итоге опухоль достигла таких размеров, что жить с ней было просто невыносимо. На помощь женщине пришли врачи из клиники “SofieMedGroup”, сообщает Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Эта операция буквально спасла жизнь 74-летней женщине. На ее шее 15 лет назад появилась опухоль, которая со временем выросла до гигантских размеров. Из-за постоянной боли и высокой температуры пациентка обратилась к врачам, однако в нескольких больницах ей не смогли помочь. Оперировать взялись лишь в «SofieMedGroup». Здесь ее направили к хирургу-онкологу Махамбетову Алпамыс-Батыру Жанабаевичу. Он порекомендовал женщине предоперационное комплексное обследование, по результатам которого у пациентки не выявили противопоказаний к операции.

«Когда появилась шишка, я не особо обратила внимания на нее. Я была так занята детьми, семьей и бытовыми вопросами, что не заметила, как пролетело время. Опухоль быстро увеличилась, и в какой-то из дней я упала в обморок. Моя невестка мне помогла. Она ездила со мной по врачам, заботилась обо мне, помогала сдавать анализы. В «SofieMedGroup» меня приняли, согласились провести операцию. Эти врачи подарили мне вторую жизнь, позволили вернуться домой здоровой и крепкой, позволили радоваться жизни рядом с моими внуками. Всю жизнь буду благодарить их. Я сейчас самостоятельно хожу, сажусь и встаю. Ко мне вернулся нормальный сон, нормализовалось давление и анализы улучшились», - рассказывает Балхия Сундетбаева.

Перед операцией в клинике  провели консилиум с участием ведущих специалистов: анестезиолога, онколога-хирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога и др. Сложность операции состояла в том, что опухоль располагалась слишком близко к сосудам и нервным окончаниям. Риск был большой, тем более, учитывая возраст пациентки.

Операцию провела команда высококвалифицированных врачей: хирург-онколог Алпамыс-Батыр Махамбетов, кардиохирург Ернур Ордабаев и Амиржан Тураманов, врач-анестезиолог Владимир Баранов и другие.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно, без осложнений. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, и женщина уже вернулась к нормальной жизни.

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