После праздника: в Актау с набережной мусор вывозят тоннами

Жители и гости города оставили после празднования Наурыза тонны мусора, передает Lada.kz .

Уборка набережной Актау. Фото: акимат города

Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, 23 марта 40 сотрудников коммунальных служб ликвидировали последствия празднования Наурыза. Для сбора мусора городская администрация установила на набережной 15 дополнительных больших контейнеров. Однако места массовых гуляний были усыпаны мусором.

Под моросящим дождем уборщиками на набережной было собрано около 5 тонн отходов.

Напомним, 22 марта Актау вошел в историю, установив рекорд Гиннесса. Одновременно в национальных костюмах вышли более 5000 тысяч человек.