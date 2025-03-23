18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.03.2025, 17:01

После праздника: в Актау с набережной мусор вывозят тоннами

Новости Актау 0 2 085 Ольга Максимова

Жители и гости города оставили после  празднования Наурыза тонны мусора, передает Lada.kz.

Уборка набережной Актау. Фото: акимат города
Уборка набережной Актау. Фото: акимат города

Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, 23 марта 40 сотрудников коммунальных служб ликвидировали последствия празднования Наурыза. Для сбора мусора городская администрация установила на набережной 15 дополнительных больших контейнеров. Однако места массовых гуляний были усыпаны мусором.

Под моросящим дождем уборщиками на набережной было собрано около 5 тонн отходов.

Напомним, 22 марта Актау вошел в историю, установив рекорд Гиннесса. Одновременно в национальных костюмах вышли более 5000 тысяч человек.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"на своей земле и в национальных костюмах 5000 человек имеют право мусорить,можно и потерпеть"-----Аааааа! Ну да! На своей земле! Тогда надо ещё ввести штраф на уборщиков за то что убирают за тех кто "имеет право мусорить"!
24.03.2025, 04:12
Sara19k
Sara19k
ну на своей земле и в национальных костюмах 5000 человек имеют право мусорить,можно и потерпеть,ведь они рекорд установили )))))))
23.03.2025, 18:05
fox1167
fox1167
С местным менталитетом----не удивительно!
23.03.2025, 13:00
fox1167
fox1167
С местным менталитетом----не удивительно!
23.03.2025, 13:00
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Хайп и мусор это традиция
23.03.2025, 12:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.