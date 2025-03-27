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27.03.2025, 10:53

В Актау повысили тарифы на теплоэнергию

Новости Актау 0 3 749 Ольга Максимова

Департамент по регулированию естественных монополий Мангистауской области утвердил новые тарифы для ТОО «МАЭК» на услуги по снабжению тепловой энергией, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Напомним, общественные слушания по изменению тарифов на тепло состоялись 4 февраля. ТОО «МАЭК» аргументировал необходимость повышения платы за теплоэнергию изношенностью производящего оборудования, удорожанием сырья и, в принципе, убыточными тарифами.  

Оплата коммунальных услуг за квартиру до 100 квадратных метров с ОПУТ (общедомовые приборы учета тепла) составит 4459,30 тенге (без ОПУТ – с 5 400,52), за квартиру с отапливаемой площадью от 100 до 200 квадратов с ОПУТ - 4724,01 тенге (без ОПУТ – 5777,82 тенге), за квартиру площадью свыше 200 квадратов – с ОПУТ - 5208,67 тенге (без ОПУТ – 6464,29 тенге).

С тарифами для остальных категорий потребителей можно ознакомиться в документе:

Тарифы вводятся в действие с 1 мая 2025 года.

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