В Актау повысили тарифы на теплоэнергию

Департамент по регулированию естественных монополий Мангистауской области утвердил новые тарифы для ТОО «МАЭК» на услуги по снабжению тепловой энергией, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото

Напомним, общественные слушания по изменению тарифов на тепло состоялись 4 февраля. ТОО «МАЭК» аргументировал необходимость повышения платы за теплоэнергию изношенностью производящего оборудования, удорожанием сырья и, в принципе, убыточными тарифами.

Оплата коммунальных услуг за квартиру до 100 квадратных метров с ОПУТ (общедомовые приборы учета тепла) составит 4459,30 тенге (без ОПУТ – с 5 400,52), за квартиру с отапливаемой площадью от 100 до 200 квадратов с ОПУТ - 4724,01 тенге (без ОПУТ – 5777,82 тенге), за квартиру площадью свыше 200 квадратов – с ОПУТ - 5208,67 тенге (без ОПУТ – 6464,29 тенге).

С тарифами для остальных категорий потребителей можно ознакомиться в документе:

Тарифы вводятся в действие с 1 мая 2025 года.