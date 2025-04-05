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04.04.2025, 20:03

Что думают иностранные гости об Актау

Новости Актау 0 3 615 Наталья Вронская

Корреспонденты Lada.kz провели опрос среди представителей делегаций из Азербайджана, Туркменистана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана. Гости Актау рассказали о том, как их встретили в Мангистау, и насколько данное мероприятие значимо для их народа.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Представитель от Азербайджана, медник в 7-м поколении, Назар Алиев рассказал, что уже ознакомился с актауской набережной и посмотрел Скальную тропу. Мастер отметил, что в Казахстане их встретили тепло, на родину они увезут самые приятные впечатления.

Доолот Рысбаев, художник по костюмам из Узбекистана, сообщил, что в Мангистау приехал впервые. Привез для показа и продажи свои работы. По его словам, в Актау он успел пока сходить только в музей, но надеется получше посмотреть город. Первые впечатления положительные. Рад, что именно здесь решили провести столь масштабное мероприятие.

Заместитель Генерального Секретаря Международной Организации Тюркской Культуры Сайит Юсуф рассказал о том, что у Мангистау есть многое для того, чтобы стать туристической столицей: море, достопримечательности, богатая история. Сам Сайит Юсуф признался, что не чувствует себя гостем в Казахстане. Впрочем, как и в других странах тюркского мира.

Гончар в седьмом поколении Рустам Музафаров также поделился, что уже в аэропорту ощутил силу казахского гостеприимства. Их разместили со всеми удобствами. Фестиваль их тоже впечатлил. Говорят, для них это открытие и мотивация для новых туристических направлений. В Актау он привез керамические изделия собственного производства. Гости и жители области с удовольствием знакомятся с их работами.

Руководитель Историко-краеведческого музея Балканского велаята из Туркменистана Азатгуль Ходжабердиева рассказала, что с удовольствием ознакомилась с обычаями и традициями казахстанцев и других народов, представленных на мероприятии. Их делегация с любовью подошла к убранству юрты, желая как можно четче продемонстрировать наследие предков и рассказать свою историю в ручных изделиях и культуре.

Напомним, в Мангистау стартовали праздничные мероприятия, посвященные проекту «Актау – столица тюркского мира». Корреспонденты Lada.kz рассказали о том, что происходит на площади. Фотокореспонденn Ольга Ярославская запечатлила «жизнь» семи этноаулов, выстроенных в праздничные дни на набережной.

Фото Ольги Ярославской

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