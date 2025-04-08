В Актау пожилой мужчина «стянул» телефоны на тое

В управлении полиции Актау призвали жителей не оставлять телефоны без присмотра, их крадут даже на тоях, передает Lada.kz.
За кражу задержали 65-летнего жителя областного центра. Как сообщили в полиции, на тое, прошедшем в одном из ресторанов, мужчина незаметно присвоил два чужих электронных устройства связи.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража).
Сотрудники управления полиции призвали не оставлять имущество без присмотра даже на, казалось бы, семейных мероприятиях.
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