В Актау пожилой мужчина «стянул» телефоны на тое

В управлении полиции Актау призвали жителей не оставлять телефоны без присмотра, их крадут даже на тоях, передает Lada.kz .

Кража. Иллюстративное фото с сайта индустриясевера.рф

За кражу задержали 65-летнего жителя областного центра. Как сообщили в полиции, на тое, прошедшем в одном из ресторанов, мужчина незаметно присвоил два чужих электронных устройства связи.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража).

Сотрудники управления полиции призвали не оставлять имущество без присмотра даже на, казалось бы, семейных мероприятиях.