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08.04.2025, 08:46

В Актау 30 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей

Новости Актау 0 3 015 Ольга Максимова

За неделю полицейские выявили 29 подростков в ночных заведениях и еще двоих за рулем автомобиля. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 30 законных представителей детей, передает Lada.kz.

Подросток за рулем. Иллюстративное фото с сайта ont.by
Подросток за рулем. Иллюстративное фото с сайта ont.by

С 29 марта по 5 апреля инспекторы отделения ювенальной полиции выявили 29 подростков, находившихся после 22:00 часов в развлекательных заведениях без законного представителя. Об этом сообщили в управлении полиции Актау. Их родителей привлекли к отвественности по статье 442 КоАП РК. В центр адаптации несовершеннолетних поместили двух подростков.

Еще двух застали за рулем автомобиля. Они нарушали ПДД и мешали остальным участникам движения. В отношении их законных представителей наложены штрафы по статьям: 612, 615 КоАП РК.

По статьям 127 и 435 КоАП РК за ненадлежащее исполнение родительских прав, за допущение их детьми правонарушений привлекли еще 30 человек.

Для справки  

Статья 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) предусматривает следующую ответственность:

- за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им, вне зависимости от возраста (кроме учебной езды) ждет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге);

- если родитель (или иное лицо) передает управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению), то это влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

Статья 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) влечет штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге). 

Статья 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Статья 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (27 524 тенге).

Статья 442 (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей) влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). 

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