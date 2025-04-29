Собрать паруса! Жительница Актау наказана за развешанное на улице бельё

Сушка. Иллюстративное фото: depositphotos

Жительница 32Б микрорайона развесила сушиться у своего дома выстиранное бельё. Данное действие участковые инспекторы квалифицировали как нарушение правил благоустройства территории.

В отношении гражданки был составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Санкции данной статьи влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге), на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (117 960 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Напомним, особенности сушки белья в Актау стали предметом бурных обсуждений в 2022 году.