Водители легковушек паркуются на автобусных остановках в Актау

За парковку на остановках общественного транспорта после жалобы жительницы оштрафовали автовладельцев в Актау, передает Lada.kz .

Привычная ситуация на остановках. Фото Lada.kz

Владельцы легковых автотранспортных средств паркуются в «кармашках», предназначенных для остановки автобусов общественного транспорта. Из-за этого водители автобусов не могут осуществить остановку согласно правилам, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть или зайти в салон. На вопиющее нарушение пожаловалась жительница областного центра.

В управлении полиции города Актау сообщили, что оштрафовали автовладельцев, оккупировавших остановку напротив кафе «Айтан» в 16 микрорайоне.

«Сотрудники полиции установили личности граждан, и в отношении них составлен протокол по статье 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств)», - сообщили в управлении полиции Актау.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Стоит отметить, что такие случаи жители областного центра отмечают повсеместно. Водители личного автотранспорта останавливаются прямо посреди остановки, как правило «на пару минут» или «по-быстрому». В это время автобусы вынуждены осуществлять выгрузку и посадку пассажиров на главной полосе, подвергая их риску.