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13.05.2025, 15:05

В Актау раскрыли крупную строительную аферу: 5,5 млрд тенге похищено у дольщиков

Новости Актау 0 2 090 Ольга Максимова

В Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аккала» и «Мурагер», передает Lada.kz.

Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua
Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua

Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении руководителей ТОО «Интерьер Строй Актау». Компания без лицензии и разрешительной документации заключила 590 договоров долевого участия на строительство многоквартирных домов, привлекая свыше 5,5 млрд тенге у дольщиков.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области. По данным следствия, часть средств - 1,9 млрд тенге  была выведена в наличные по фиктивным актам и присвоена руководством компании. В результате расследования был наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомобилей, которые принимались как первоначальный взнос.

Суд приговорил учредителя компании и двух директоров к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК). Еще один директор, работавший в компании с 2023 года, получил 3,5 года условного срока.

Имущество компании на сумму 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения убытков дольщикам.

Дольщики трех жилых комплексов на протяжении двух лет записывали обращения к президенту и обращались в акиматы с требованием вернуть свои средства и завершить строительство.

 

 

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