В Актау раскрыли крупную строительную аферу: 5,5 млрд тенге похищено у дольщиков

В Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аккала» и «Мурагер», передает Lada.kz .

Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua

Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении руководителей ТОО «Интерьер Строй Актау». Компания без лицензии и разрешительной документации заключила 590 договоров долевого участия на строительство многоквартирных домов, привлекая свыше 5,5 млрд тенге у дольщиков.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области. По данным следствия, часть средств - 1,9 млрд тенге была выведена в наличные по фиктивным актам и присвоена руководством компании. В результате расследования был наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомобилей, которые принимались как первоначальный взнос.

Суд приговорил учредителя компании и двух директоров к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК). Еще один директор, работавший в компании с 2023 года, получил 3,5 года условного срока.

Имущество компании на сумму 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения убытков дольщикам.

Дольщики трех жилых комплексов на протяжении двух лет записывали обращения к президенту и обращались в акиматы с требованием вернуть свои средства и завершить строительство.