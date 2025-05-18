Нарушил правила проживания — плати штраф: полиция Актау усилила контроль

Проживание в многоквартирном жилом доме обязывает соблюдать общепринятые правила и уважать личное пространство соседей. Напоминают о необходимости следовать этим правилам статьи Административного кодекса, за нарушение которых предусмотрены штрафы, передает Lada.kz.
Как сообщили в управлении полиции Актау, в Казахстане вступили в силу новые правила для жильцов многоэтажных домов. Теперь за нарушения предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — арест.
Действия, которые могут повлечь административное наказание в многоквартирных домах:
Курение в подъезде — штраф 58 000 тенге;
Мусор у двери или вне контейнера — 78 000 тенге;
Вандализм (надписи, граффити, повреждения) — 197 600 тенге или арест до 20 суток;
Нарушение тишины с 22:00 до 09:00 часов — штраф от 19 660 тенге (для физических лиц) до 78 000 тенге (для бизнеса);
Хранение вещей в подъезде (велосипеды, коляски, коробки и т.п.) — запрещено.
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