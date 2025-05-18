Нарушил правила проживания — плати штраф: полиция Актау усилила контроль

Проживание в многоквартирном жилом доме обязывает соблюдать общепринятые правила и уважать личное пространство соседей. Напоминают о необходимости следовать этим правилам статьи Административного кодекса, за нарушение которых предусмотрены штрафы, передает Lada.kz .

Подъезд. Фото из архива

Как сообщили в управлении полиции Актау, в Казахстане вступили в силу новые правила для жильцов многоэтажных домов. Теперь за нарушения предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — арест.

Действия, которые могут повлечь административное наказание в многоквартирных домах: