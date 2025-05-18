В Актау не хватает урн для мусора

Жжители областного центра просят установить урны рядом со скамейками на улицах города, передает Lada.kz .

Лавки вдоль центральной улицы. Фото автора

Лавки вдоль центральных дорог Актау установили по просьбе пожилых горожан более месяца назад. Инициатива оказалась востребованной - на скамейках теперь отдыхают не только пенсионеры, но и мамы с колясками, молодежь и прохожие, желающие сделать передышку.

Однако горожане сразу обратили внимание на проблему - отсутствие мусорных урн. Это может привести к скоплению отходов рядом с местами отдыха. Жители Актау обратились к акимату с просьбой установить мусоросборники хотя бы через одну скамейку.

В городском отделе ЖКХ сообщили корреспонденту Lada.kz, что проблема будет решена до конца месяца - урны планируют установить рядом с лавками.

На скамейки бюджетных средств не выделялось, их перенесли с городской набережной, где сейчас идет замена лавок и урн на новые.