Бутылки и металлический лом поднимают со дна Каспия спасатели Мангистау

В Мангистау спасатели продолжают обследование и очистку дна прибрежных участков Каспия, отведенных для купания, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (ДЧС), с начала кампании поступило 26 заявок. Очищено 24 участка, еще две заявки на очистку дна на пляжах в районах ожидают исполнения. Прием заявок продлится до 1 июня.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда поднимали со дна бутылки, трубы, железную арматуру и прочие отходы. В составе отряда числятся 22 водолаза и все они задействованы в очистке.
Работа водолазов. Фото: ДЧС МО
«В этом году мы приняли решение провести работы по очистке в установленный срок, а не на протяжении всего летнего сезона. Это сделано, чтобы в период купального сезона не отвлекаться от патрулирования и дежурства», - рассказал Жаксылык Абишев, заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС МО.
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