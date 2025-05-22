Бутылки и металлический лом поднимают со дна Каспия спасатели Мангистау

Водолаз. Фото: ДЧС МО

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (ДЧС), с начала кампании поступило 26 заявок. Очищено 24 участка, еще две заявки на очистку дна на пляжах в районах ожидают исполнения. Прием заявок продлится до 1 июня.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда поднимали со дна бутылки, трубы, железную арматуру и прочие отходы. В составе отряда числятся 22 водолаза и все они задействованы в очистке.

Работа водолазов. Фото: ДЧС МО