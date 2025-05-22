В Актау активно проводятся работы по озеленению

В областном центре продолжается посадка саженцев цветов, ведется полив зеленых насаждений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Актау. Фото: горакимат

На городские клумбы озеленители высаживают розы различных оттенков, сирень и шалфей, увеличивая разнообразие видов зелёных насаждений.

Особое внимание уделяется уходу за растительностью: полив осуществляется по специально утверждённому графику, проводится прополка сорняков.

«В дальнейшем работы по озеленению города будут продолжаться, а объёмы высаживаемых зелёных насаждений увеличены», – заявил Жантилек Асхатов, главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау.

В рамках благоустройства также проводится обновление декоративных светильников, работающих в вечернее и ночное время. Ранее жители отмечали, что в некоторых скверах уличные фонари оказались побитыми или не работали.