В Актау активно проводятся работы по озеленению

В областном центре продолжается посадка саженцев цветов, ведется полив зеленых насаждений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.
На городские клумбы озеленители высаживают розы различных оттенков, сирень и шалфей, увеличивая разнообразие видов зелёных насаждений.
Особое внимание уделяется уходу за растительностью: полив осуществляется по специально утверждённому графику, проводится прополка сорняков.
«В дальнейшем работы по озеленению города будут продолжаться, а объёмы высаживаемых зелёных насаждений увеличены», – заявил Жантилек Асхатов, главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау.
В рамках благоустройства также проводится обновление декоративных светильников, работающих в вечернее и ночное время. Ранее жители отмечали, что в некоторых скверах уличные фонари оказались побитыми или не работали.
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