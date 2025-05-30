Какие-то выбросы: жители Актау высказались о неприятном запахе в воздухе

Неприятный запах в воздухе, который зачастую возникает в вечернее и ночное время, давно беспокоит жителей Актау. А в последнее время жалобы участились. Lada.kz попросила прохожих поделиться своим мнением.

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Жители Актау, которые встретились с нашим корреспондентом, рассказали, что ощущают зловонные запахи, в основном в вечернее и ночное время. Чаще они похожи на химикаты, говорят горожане. Люди поделились ответами, что спасаются от вони банально - закрывая окна.

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Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 30 мая горожане ощутили неприятный и едкий запах сероводорода. Причину назвали в департаменте экологии Мангистауской области

Автор: Аяулым Бейсенова