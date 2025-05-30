Удушающая вонь в Актау - откуда ветер дует?

Армат Джусупкалиев. Фото из архива

Жалобы на удушающий запах стали поступать от жителей после 23:00 часов вечера, в основном от проживающих в верхних микрорайонах. Свои впечатления они тут же отправили в Telegram-чат акимата Мангистауской области.

Ситуацию утром 30 мая разъяснил руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Джусупкалиев. Как оказалось, что источник запаха - жидкая фаза хвостохранилища Кошкар-ата, которая формируется из сливов неочищенных канализационных вод с КОС-2. Пары под воздействием высоких температур приводят к появлению стойкого удушливого запаха в Актау, которые северный ветер приносит в город. Особенно страдают микрорайоны, расположенные ближе к хвостохранилищу - Шыгыс, Шыгыс-2, 27 и 28.

Проще говоря, воняют неочищенные канализационные отходы.

Вчера специалисты департамента выезжали для отбора проб воздуха. Анализ показал превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) сероводорода в 10-12 раз.

«Это запах аммиака, если простыми словами, то запах неочищенной мочевины. Сейчас на КОС-2 идет только механическая очистка, поэтому и стоит сильная вонь. Согласно правилам, канализационные отходы должны проходить не только механическую, но и химическую и биологические очистки. На сегодня были предоставлены материалы природоохранной прокуратуре, местным исполнительным органам был предоставлен срок устранения запаха. Если ввести КОС-2 на полную мощность или использовать биодобавки, и тогда запах исчезнет», - рассказал Армат Джусупкалиев.

Напомним, строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году, и позже было признано долгостроем. На первом этапе ожидалось, что КОС-2 сможет перерабатывать 30 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Потом объем планировалось увеличить до 70 тысяч. На строительство первого этапа проекта затрачено 3,1 миллиарда тенге, на завершение второго - требовалось около 4,5 миллиарда тенге.

Также в акимате каждый год обещают, воду с очистных планируют использовать для полива зеленых насаждений. Однако теперь выяснилось, что КОС-2 до сих пор не работает, как положено, и отходы жизнедеятельности жителей целого города отправляют на поддержание жидкой фазы в Кошкар-ата практически без очистки.