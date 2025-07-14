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13.07.2025, 22:29

Авария по дороге на базы отдыха в Актау: в больницу привезли восемь человек

Новости Актау 0 644 Ольга Максимова

Серьезное ДТП произошло на дороге, пролегающей вдоль баз отдыха. В больницу поступили восемь человек, одного из них госпитализировали, передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Дорожно-транспортное происшествие с участием Daewoo Nexia и Toyota Camry произошло близ базы отдыха «Монтажник» 13 июля. Разбитые автомобили сняли на видео очевидцы.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по предварительным данным, водитель Daewoo Nexia не пропустил Toyota Camry, которая двигалась по главной дороге.

В больницу с места ДТП поступили 8 человек: два водителя, пассажирка и пятеро детей. Пассажиры находились в Toyota Camry. После осмотра медиков домой отпустили 7 человек, одного из водителей госпитализировали.

В отношении водителя Daewoo Nexia составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев. 

Машины водворили на штрафтоянку. 

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