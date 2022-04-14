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ЛАДА.kz » Бизнес

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 1666

Испытания идут! Сразу в нескольких микрорайонах Актау произошли порывы тепловых сетей

Порыв тепловых сетей произошёл в 1, 14 и 28 микрорайонах. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» объяснили причину порывов.

Скрин видео
Порывы происходят из-за температурных испытаний тепловых сетей, проводимых ТОО «МАЭК - Казатомпром».







- В связи с проведением температурного испытания тепловых сетей совместно с ТОО «Маэк Казатомпром» по Актау выявляются порывы на тепловых сетях. Данный вид испытания проводится в целях выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения, а также при последующем её снижении до первоначального уровня. Температурные испытания проводятся с 13 по 15 апреля, – сообщил Ислям Усенов, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 2 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 19:28
Erlan84, боюсь, от горячего пара "поранились" это не то слово
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:09
А если бы там дети игрались бы и поранились?
 
 

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