Испытания идут! Сразу в нескольких микрорайонах Актау произошли порывы тепловых сетей





Порывы происходят из-за температурных испытаний тепловых сетей, проводимых ТОО «МАЭК - Казатомпром».- В связи с проведением температурного испытания тепловых сетей совместно с ТОО «Маэк Казатомпром» по Актау выявляются порывы на тепловых сетях. Данный вид испытания проводится в целях выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения, а также при последующем её снижении до первоначального уровня. Температурные испытания проводятся с 13 по 15 апреля, – сообщил Ислям Усенов, заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы».