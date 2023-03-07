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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 1206

Швейцарская компания планирует построить в Мангистау комплекс по выращиванию осетровых и производству икры

Швейцарская компания «Rey Group» планирует построить комплекс по выращиванию осетровой рыбы и производству пищевой икры. Пока стоимость проекта не оглашают. Также пока неизвестно, где и когда будет построено предприятие.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Аким области Нурлан Ногаев встретился с руководством швейцарской компании «Rey Group», которая намерена построить комплекс по выращиванию осетровой рыбы и производству пищевой икры.

Сообщается, что проектная мощность предприятия на первоначальном этапе составит 100 тонн осетровой рыбы и 10 тонн пищевой икры в год.

- Увеличение производства товарной рыбы в Мангистау станет важнейшим аспектом развития региона в сегодняшних условиях. Индустриальное рыбоводство – наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по сравнению с прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство не зависит от природных условий, что позволяет выращивать различные породы рыб в любой климатической зоне. Как инвесторы, мы чувствуем всестороннюю поддержку руководства региона и видим их заинтересованность в реализации столь экономически важного проекта, - отметил президент компании «Rey Group» Кристиан Рей де Руддер.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что Мангистауская область располагает большим потенциалом для реализации инвестиционных проектов.

- Мы рады видеть вас в Казахстане и хотим поблагодарить за проявленный интерес к развитию рыбного хозяйства Казахстана, в частности, в Мангистауской области, где для этого достаточно водного ресурса Каспийского моря. Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить объём производства, а также создаст новые рабочие места, - сказал Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Placida (Посетители) Сегодня, 16:29
Не могу понять! Мы что-нибудь сами можем делать? Строить заводы, устанавливать опреснители, налаживать сельское хозяйство, разводить рыбок? Или нам всенепременнейше нужны именно израильские, швейцарские товарищи для всего этого? А в каком месте у нас, простите, независимость? Этим помощникам надо что-то отдавать. И немало. Они же вроде как не из благотворительного фонда к нам пришли. Чем расплачиваться будем, господа? Ресурсы внутри страны совсем нет желания создавать и оставлять??
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 12-й регион
  • Papirosso
 Местный-9 (Посетители) Сегодня, 13:35
Ну как всегда, для начала дадут взятку, а дальше будут кормить чиновников, народу нулевая польза, а сырье в Европу отправлять, как обычно
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • kolu411
  • Placida
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:22
А можно весь список проектов за 30 лет и вместе сделаем анализ, сколько из них осуществлены.
 
 

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