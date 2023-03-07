Швейцарская компания планирует построить в Мангистау комплекс по выращиванию осетровых и производству икры

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Аким области Нурлан Ногаев встретился с руководством швейцарской компании «Rey Group», которая намерена построить комплекс по выращиванию осетровой рыбы и производству пищевой икры.



Сообщается, что проектная мощность предприятия на первоначальном этапе составит 100 тонн осетровой рыбы и 10 тонн пищевой икры в год.



- Увеличение производства товарной рыбы в Мангистау станет важнейшим аспектом развития региона в сегодняшних условиях. Индустриальное рыбоводство – наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по сравнению с прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство не зависит от природных условий, что позволяет выращивать различные породы рыб в любой климатической зоне. Как инвесторы, мы чувствуем всестороннюю поддержку руководства региона и видим их заинтересованность в реализации столь экономически важного проекта, - отметил президент компании «Rey Group» Кристиан Рей де Руддер.



Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что Мангистауская область располагает большим потенциалом для реализации инвестиционных проектов.



- Мы рады видеть вас в Казахстане и хотим поблагодарить за проявленный интерес к развитию рыбного хозяйства Казахстана, в частности, в Мангистауской области, где для этого достаточно водного ресурса Каспийского моря. Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить объём производства, а также создаст новые рабочие места, - сказал Нурлан Ногаев.