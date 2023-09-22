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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Из Каспийского моря в Персидский залив добрались казахстанские буксиры «Талас» и «Эмба»

Суда преодолели долгий и сложный путь, пройдя за 52 дня через Каспийское море, российские воды, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, покрывая более 5000 морских миль (приблизительно 9500 км). Их назначение - обслуживание оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби. В будущем планируется отправить в Персидский залив третий буксир - «Иргиз». Об этом сообщили в «Казмортрансфлот».

Фото: «Казмортрансфлот»
Два буксира, принадлежащих ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», с именами «Талас» и «Эмба» готовы к началу своей работы в Персидском заливе.

Из Каспийского моря в Персидский залив добрались казахстанские буксиры «Талас» и «Эмба»


- Это произошло в рамках расширения сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Дочерние организации обеих компаний заключили трехлетний контракт на аренду казахстанских буксиров. Суда с национальными экипажами на борту предназначены для обслуживания оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби, - сообщили в национальной компании.



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