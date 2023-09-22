Из Каспийского моря в Персидский залив добрались казахстанские буксиры «Талас» и «Эмба»

- Это произошло в рамках расширения сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Дочерние организации обеих компаний заключили трехлетний контракт на аренду казахстанских буксиров. Суда с национальными экипажами на борту предназначены для обслуживания оффшорных проектов на островах Аль-Галлан и Дас в регионе Абу-Даби, - сообщили в национальной компании.

Два буксира, принадлежащих ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», с именами «Талас» и «Эмба» готовы к началу своей работы в Персидском заливе.