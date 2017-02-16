Сейчас на сайте
2790
объявлений
  • продам Акшукур, зем. участок за 2 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 6 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • продам Г. Калуга, 3-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
 

 
Четверг, 16 Февраля
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.7 KZT
  • €1 = 338.37 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Бизнес

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 83

Мангистау в цифрах

На сколько процентов выросли цены в Мангистау? Сколько человек прибыло в регион в 2016 году? Какова средняя продолжительность жизни? На эти вопросы ответили в департаменте статистики по Мангистауской области.

Фото Ольги Ярославской
Для загрузки графиков может потребоваться некоторое время. Графические материалы интерактивные. Чтобы узнать значение, необходимо навести курсор на соответствующий график или столбец.

В Мангистауской области, по данным за 2016 год, проживает



Большая часть населения Мангистау проживает в Актау, на втором месте - Жанаозен, на третьем месте по численности населения - Мунайлинский район.






Разницу между числом прибывшего и выбывшего населения показывает сальдо миграции. В Актау число прибывших меньше, чем выбывших, поэтому сальдо отрицательное.



Валовый региональный продукт (ВРП) отображает стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе. Мы сравнили ВРП Мангистау, Астаны и Южно-Казахстанской области. Указан в миллиардах тенге.



Индекс потребительских цен показывает изменение средней стоимости товаров и услуг в регионе. Указывается в процентах.



Величина средней заработной платы указана за девять месяцев 2016 года.



Из числа трудоспособного населения, в Мангистау



В Мангистау зарегистрировано



Коэффициент рождаемости определяет отношение числа рожденных детей на тысячу человек населения. Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает в течение года в среднем на каждую тысячу населения.



По данным республиканских СМИ, коэффициент общей рождаемости в Казахстане по состоянию на 1 мая 2016 года составил составил 22,29 (22,02) родившихся на тысячу человек.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • firebolt
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 12:51
" Шик! Блеск! Красота! " privet
Передаю привет тем, у кого зарплата не ниже средней!
Будьте счастливы!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:48
Я хочу работать там где зарплата 248000, хочу чтобы дети тоже работали там же

DANTE,
Воруют во всех регионах РК
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Maldiva
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
 FL (Посетители) Сегодня, 12:30
В ангистауской области по цифрам все зашибись. Средняя зарплата 248 000 smile , а в объявлениях больше 120 000 никто не дает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Maldiva
  • Ну Ну
  • НЕТ
  • Сергей Владимиров
 DANTE (Посетители) Сегодня, 12:28
Жаль нет показателей по коррупции и сколько народных денег было украдено чиновниками за 2016 год...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика