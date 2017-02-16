Мангистау в цифрах

Фото Ольги Ярославской
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В Мангистауской области, по данным за 2016 год, проживает
Большая часть населения Мангистау проживает в Актау, на втором месте - Жанаозен, на третьем месте по численности населения - Мунайлинский район.
Разницу между числом прибывшего и выбывшего населения показывает сальдо миграции. В Актау число прибывших меньше, чем выбывших, поэтому сальдо отрицательное.
Валовый региональный продукт (ВРП) отображает стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе. Мы сравнили ВРП Мангистау, Астаны и Южно-Казахстанской области. Указан в миллиардах тенге.
Индекс потребительских цен показывает изменение средней стоимости товаров и услуг в регионе. Указывается в процентах.
Величина средней заработной платы указана за девять месяцев 2016 года.
Из числа трудоспособного населения, в Мангистау
В Мангистау зарегистрировано
Коэффициент рождаемости определяет отношение числа рожденных детей на тысячу человек населения. Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает в течение года в среднем на каждую тысячу населения.
По данным республиканских СМИ, коэффициент общей рождаемости в Казахстане по состоянию на 1 мая 2016 года составил составил 22,29 (22,02) родившихся на тысячу человек.
В Мангистауской области, по данным за 2016 год, проживает
Большая часть населения Мангистау проживает в Актау, на втором месте - Жанаозен, на третьем месте по численности населения - Мунайлинский район.
Разницу между числом прибывшего и выбывшего населения показывает сальдо миграции. В Актау число прибывших меньше, чем выбывших, поэтому сальдо отрицательное.
Валовый региональный продукт (ВРП) отображает стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе. Мы сравнили ВРП Мангистау, Астаны и Южно-Казахстанской области. Указан в миллиардах тенге.
Индекс потребительских цен показывает изменение средней стоимости товаров и услуг в регионе. Указывается в процентах.
Величина средней заработной платы указана за девять месяцев 2016 года.
Из числа трудоспособного населения, в Мангистау
В Мангистау зарегистрировано
Коэффициент рождаемости определяет отношение числа рожденных детей на тысячу человек населения. Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает в течение года в среднем на каждую тысячу населения.
По данным республиканских СМИ, коэффициент общей рождаемости в Казахстане по состоянию на 1 мая 2016 года составил составил 22,29 (22,02) родившихся на тысячу человек.