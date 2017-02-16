Мангистау в цифрах





В Мангистауской области, по данным за 2016 год, проживаетБольшая часть населения Мангистау проживает в Актау, на втором месте - Жанаозен, на третьем месте по численности населения - Мунайлинский район.Разницу между числом прибывшего и выбывшего населения показывает сальдо миграции. В Актау число прибывших меньше, чем выбывших, поэтому сальдо отрицательное.Валовый региональный продукт (ВРП) отображает стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе. Мы сравнили ВРП Мангистау, Астаны и Южно-Казахстанской области. Указан в миллиардах тенге.Индекс потребительских цен показывает изменение средней стоимости товаров и услуг в регионе. Указывается в процентах.Величина средней заработной платы указана за девять месяцев 2016 года.Из числа трудоспособного населения, в МангистауВ Мангистау зарегистрированоКоэффициент рождаемости определяет отношение числа рожденных детей на тысячу человек населения. Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает в течение года в среднем на каждую тысячу населения.По данным республиканских СМИ, коэффициент общей рождаемости в Казахстане по состоянию на 1 мая 2016 года составил составил 22,29 (22,02) родившихся на тысячу человек.