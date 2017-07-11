Ануар Чужегулов возглавил департамент в Министерстве по инвестициям и развитию РК

Родился в 1969 году. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности инженер-механик, в 2000 году получил диплом юриста Гуманитарного университета имени Д. Кунаева, в 2008 году окончил Казахский педагогический национальный университет имени Абая по специальности бакалавр экономики, в 2015 году окончил магистратуру Алматинского Менеджмент Университета по специальности магистр делового администрирования.



В 1992 и 1993 годах работал начальником отдела, заместителем председателя комитета туризма и спорта администрации Алматы; с 1994 по 2003 годы занимал должность главного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля главного таможенного управления Алматы; в 2003-2008 годах был заместителем начальника, начальником таможенного поста «Жетысу»; в 2009-2010 годах работал заместителем начальника департамента таможенного контроля Алматы. С 2010 по 2013 годы был начальником департамента таможенного контроля по Мангистауской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.



Нового руководителя департамента коллективу представил Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию республики Казахстан.Ануар Аманкулович Чужегулов занимал должность заместителя акима Мангистауской области с мая 2013 года по июль 2017 года.БИОГРАФИЯ: