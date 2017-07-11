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ЛАДА.kz » Бизнес

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 1244

Ануар Чужегулов возглавил департамент в Министерстве по инвестициям и развитию РК

Бывшего заместителя акима Мангистауской области назначили директором департамента по развитию и продвижению экспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики Казахстан. Об этом говорится на сайте МИР.

Ануар Чужегулов. Фото с сайта МИР
Нового руководителя департамента коллективу представил Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию республики Казахстан.

Ануар Аманкулович Чужегулов занимал должность заместителя акима Мангистауской области с мая 2013 года по июль 2017 года.

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Комментарии ( 3 )

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Lika (Посетители) Сегодня, 15:18
Цитата: Егерь
Этот может..

А может кишка тонка?
Кишка тонка, но танки наши быстры.

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
-1
  • nadiuna
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Троль (Посетители) Сегодня, 12:54
Абике красаучик !
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 10:54
Этот может.. nevizhu
 
 

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